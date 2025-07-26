土耳其航空乘客機上猝死　遺體離奇失蹤　航空公司法醫各執一詞

離奇！土耳其航空TK79航班飛行途中，機上一名旅客猝死。不過，乘客遺體卻神奇失蹤，整個人如人間蒸發，讓家屬也無法認屍。



根據《紐約郵報》報道，土耳其航空TK79航班，7月13日前從伊斯坦堡飛至三藩市 （又稱舊金山 ），怎料途中遇到嚴重醫療緊急情況，機上一名乘客病發，機組人員立刻CPR，仍無力救回乘客一命。

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因緊急狀況，飛機迫降至美國芝加哥奧黑爾國際機場（O'Hare International Airport，又譯歐海爾國際機場），並將該乘客屍體移出機艙，理應由當地醫檢局法醫接手。不過，醫檢局負責人德雷維安尼（Natalia Derevyanny）卻表示，沒有接收任何與此航班相關的遺體紀錄。

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土耳其航空芝加哥站站長古爾森（Ertugrul Gulsen）則指出，乘客遺體後來已安排搭乘另一班飛機，運往舊金山了。不過，也並未說明細節，乘客屍體目前仍下落不明。

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