英國軍情五處首位女領導人Stella Rimington辭世　享壽90歲

英國對內情報機關軍情五處（MI5）前處長雷明頓（Stella Rimington）8月3日逝世，享年90歲。她的家屬對外發表訃告，稱她「在摯愛家人和愛犬陪伴下辭世，直到最後一刻都堅持過著自己熱愛的生活」。MI5現任處長麥卡勒姆（Ken McCallum）對其離世致哀，稱她在任時「開創軍情五處工作透明公開的新時代」。



綜合英媒報道，雷明頓於1992至1996年期間獲任領導軍情五處，是首位公開姓名的軍情五處領導人，也是首位女性處長，1996年被授予女爵士（Dame）頭銜。在她於1992年獲任命之前，英國政府從未公布軍情五處首長的身份或照片，因此引發熱議。

1993年，圖為雷明頓與時任內政大臣夏偉明（Michael Howard）合影。（PA Images via Getty）

雷明頓於1935年5月13日出生在倫敦南部的South Norwood，本名Stella Whitehouse，婚後隨夫姓，育有2個女兒。她曾在1963年陪伴身為外交官的丈夫前往印度，但兩人在1984年分居，之後二人過上時而分開、時而同住的生活。

雷明頓起初在英國駐德里大使館擔任兼職打字員，後來於1969年加入軍情五處成為全職員工，因此得名「家庭主婦超級間諜（housewife superspy）」。

而她在擔任軍情五處局長期間正值冷戰結束，負責監督MI5從應對冷戰威脅向應對恐怖主義的全面轉型，還是第一位向英國廣播公司（BBC）發表公開演講的MI5負責人。根據聲明，在她領導下，軍情五處「經歷了影響深遠的轉變」，例如搬遷總部，以及制定更公開的政策，讓大眾更了解軍情五處的工作，包括啟動一項將軍情五處檔案發布於英國國家檔案館（The National Archives）的計劃。

圖為雷明頓在英國倫敦一個公共檔案館查閱文件。（PA Images via Getty）

直到雷明頓於2001年退休後，她才在英國《衛報》的首次訪問中透露自己的職業生涯，指自己對諜戰與冷戰之類的事情感興趣，覺得監聽檢查信件有趣。不過，她也坦言自己剛進入MI5時「到處都是身穿粗花呢衣服、嘴裏叼煙斗的傢伙」。

此外，她還因在當年出版回憶錄「公開的秘密」（Open Secret）引發爭議，軍方對此表示反對，但之後又出版多部書籍。

雷明頓因自身經歷被外界廣泛認為是占士邦（James Bond，又譯詹姆士龐德）系列電影中英國女演員茱迪丹芝（Judi Dench）所飾演的「M」的原型。