客機被雀島「撞爆機頭」緊急降落　機艙冒煙乘客拔氧氣罩保命

西班牙國家航空公司（Iberia）一架航班剛從馬德里機場起飛，準備飛往巴黎途中突然遭到一隻大鳥撞擊，強烈衝擊導致飛機頭破了一個大洞，機艙內冒出濃煙，引發機上乘客恐慌、手動拔出氧氣罩，飛機最後緊急降落。



事件於8月3日發生在西班牙國家航空公司（Iberia Flight）的IB579航班上，該航班從馬德里機場Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport出發，原定前往巴黎奧利機場（Paris ORY），然而當飛機航行在6500英尺（約1981米）高空時，飛機突然遭到大鳥撞擊。

從現場照片中可看到，大鳥導致飛機頭嚴重毀損，一大部份零件脫落，由於大鳥後來被吸入左引擎中，導致幾片風扇葉片受損。

當時機艙內冒出濃煙時，許多乘客開始恐慌，還有人手動扯下氧氣罩使用並且大喊，「我們無法呼吸了」。（TikTok截圖 / @mario.hdez17）

恐怖事件也為機艙乘客帶來衝擊，當機艙內冒出濃煙時，許多乘客開始恐慌，還有人手動扯下氧氣罩使用並且大喊，「我們無法呼吸了」，情況一度十分緊張。

班機最後被迫緊急返回馬德里機場並且安全降落，雖然飛機遭遇恐怖事件，多虧了機組人員的專業表現，避免更嚴重事故的發生，事件沒有造成人員受傷。

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