越南航空「內訌」 波音787「𠝹」空中巴士A321 4人停職｜有片
撰文：聯合新聞網
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《紐約郵報》報道，越南河內內排國際機場於6月27日發生一宗飛機擦撞事故，越南航空（Vietnam Airlines）一架波音787-9夢幻客機的機翼「削過」一架空中巴士A321客機機尾垂直尾翼，如同「熱刀切奶油」般劃下一道開口，兩架客機均受損，事故當下影片也在社群瘋傳。
這宗事件發生在當地時間6月27日下午約2時，一架波音787-9正滑行，準備起飛前往胡志明市，在滑行道S3與S交會處，右側機翼末端直接 「削過」正準備飛往奠邊府的空中巴士A321的垂直尾翼。
即睇事發經過：（按圖了解）
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波音787-9翼尖受損，A321客機尾翼被切出一道裂痕，事發後2架飛機立即停飛進行技術檢查；4名涉事飛行員也已被停飛。
事件並未導致任何人員傷亡，但造成超過380名旅客行程延誤，越南民航局（CAAV）已列為B級嚴重事故，並與越南航空合作成立獨立調查小組。根據初步調查，事故中的空中巴士在跑道上的停放位置並不正確。
當局將調查事故原因，並追究責任，也會採取必要措施，防範類似事件再度發生。
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