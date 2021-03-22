俄羅斯外長批美國霸權　提俄中首要任務　中國外交部回應

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-03-22 23:19

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）訪華兩日旅程前發聲，對「以美國為首的一些西方國家試圖阻止客觀趨勢，不惜一切代價保住」霸權的行為進行譴責。

拉夫羅夫3月22日已經抵達中國，當天與中國外長王毅在桂林舉行了會晤。

新華社3月21日刊發題為《專訪：中國是俄羅斯真正的戰略伙伴——訪俄羅斯外交部長拉夫羅夫》的消息介紹說，拉夫羅夫日前在莫斯科接受中國駐俄記者聯合網上採訪時表示，中國對於俄羅斯來說是真正的戰略夥伴，兩國志同道合，俄中相互信任和相互尊重的對話應為其他國家樹立榜樣。

談及俄中兩國在國際舞台上的合作，拉夫羅夫表示：「國際局勢正在發生非常深刻的變化，新的經濟增長中心、金融力量和政治影響中心正在加強。」

拉夫羅夫強調指出：「遺憾的是，以美國為首的一些西方國家正試圖阻止這些客觀趨勢，不惜一切代價保住自己在全球經濟和國際政治中的支配地位，將自己的意志和要求強加給他國。」

他說：「作為回應，俄中正在聯合推動建設性議程，希望構建公正、民主、穩定的國際治理體系，並依靠各國及其一體化組織之間開展廣泛的協作。」

中國外交部發言人華春瑩3月22日主持例行記者會。

有記者提問，拉夫羅夫「在近日接受採訪稱，美西方仍在國際事務中奉行霸權政策，試圖阻撓世界多極化和民主化趨勢，將自己的意志和要求強加給他國。中俄的首要任務是繼續加強高水平協作，共同推動世界多極化發展和區域一體化協作。中方對此有何評論？」

華春瑩表示：「我們注意到拉夫羅夫外長採訪的有關報道。我們認為，拉夫羅夫外長的話一語中的。世界越是動盪不寧，中俄合作越是要堅定前行。」

「長期以來，美西方動輒打着所謂民主和人權的旗號肆意干涉別國內政，在世界上製造了很多麻煩，甚至成為動盪和戰亂的根源。中俄始終肩並肩站在一起，背靠背緊密合作，堅決反對世界上霸權霸道和霸凌，成為維護世界和平穩定的中流砥柱。」

華春瑩強調說：「過去一年，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的共同引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係取得了顯著成果。面對世紀疫情和百年變局，中俄守望相助共抗疫情，推動經貿和科技創新等領域的務實合作逆勢前行，雙方在涉及到彼此核心利益的問題上相互堅定支持，共同捍衛國際公平正義。」

華春瑩指出：「中俄關系經受住了考驗，含金量更足，友誼互信更加牢固。」

「拉夫羅夫外長已經到達中國，正在對中國進行訪問。相信拉夫羅夫外長這次訪問將進一步鞏固中俄關系高水平發展的良好勢頭，進一步密切中俄在國際事務中的戰略協作。」

華春瑩強調說：「中方願同俄方一道，落實好兩國元首的共識，以今年共同慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年為主線，弘揚條約精神，在更大範圍、更寬領域和更深層次上推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，共同打造戰略互信、互利合作、民心相通和公平正義的國際關係典範，為維護世界和平穩定做出更大貢獻。」

3月18日中美阿拉斯加會晤，楊潔篪布林肯火力全開（請點大圖瀏覽）：

與中方會晤激辯開場引爆輿論的美國國務卿布林肯3月22日至25日前往比利時首都布魯塞爾參加北約外長會議，與歐盟領導人接觸。美國國務院表示，布林肯將與歐盟夥伴磋商如何應對美歐共同面臨的一系列挑戰，其中包括中國和俄羅斯。

美國負責歐洲與歐亞事務的代理助理國務卿裏克（Phillip Reeker）3月19日在媒體吹風會上說，布林肯會與歐盟領導人協調對中國的立場，他說：「布林肯還將與歐盟磋商，討論如何合作應對來自伊朗、俄羅斯和中國的全球挑戰。」

英國路透社3月22日引述一名歐盟外交官稱，歐盟外長們已在22日正式同意，就中國人權問題，將北京列入黑名單。這是歐盟1989年因六四事件對北京實行武器禁運後，首次對中國實行制裁。

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