俄羅斯外長拉夫羅夫抵達中國　將與王毅會晤

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-22 17:17

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月22日抵達中國，他將同中國外長王毅在桂林會晤。

2020年9月10日，拉夫羅夫和王毅在莫斯科會晤。（AP）

中國外交部發言人華春瑩3月22日在記者會上宣布，拉夫羅夫已經抵達中國，王毅同拉夫羅夫的會談將在中國廣西桂林舉行，雙方將就雙邊關係以及在國際和地區問題中的協作，包括近期中俄雙方的高層交往等一系列廣泛議題進行深入溝通，相信這次會談一定會促進中俄關係取得進一步的發展。

拉夫羅夫將訪華兩天。他這次訪華的時機比較敏感，正值拜登（Joe Biden）上台後的首次中美高層對話結束之後。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國國務委員兼外交部長王毅和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問沙利文（Jake Sullivan）3月18日至19日在阿拉斯加州安克雷奇舉行了兩天的會晤。在3月18日的會晤時，兩國官員在全球媒體鏡頭前激烈交鋒，場面一度失控，引發全球關注。這次對話沒有給雙邊關係帶來突破，有分析稱，中美關係或變得更加糟糕。

中美官員激烈交鋒現場畫面（點擊圖集瀏覽）：

中方被指特意在這個時機邀請拉夫羅夫訪華。對此，華春瑩3月22日在記者會上回應說，中俄關系的發展，不針對任何特定的國家。不像個別國家拉幫結派，有着自己不可告人的陰謀甚至陽謀。

拉夫羅夫3月22日前往中國之前，在俄羅斯接受了中國媒體的聯合採訪。他說，當前，中俄關系處於歷史最好水平。

拉夫羅夫強調，以美國為首的西方國家仍在國際事務中奉行霸權政策，而中俄的首要任務是繼續加強兩國在國際舞台中的高水平協作，促進國際和地區局勢穩定，共同推動世界多極化發展。中國是真正的戰略伙伴和志同道合者。

針對美國動輒向其他國家實施單邊制裁的做法，拉夫羅夫說，美國等西方國家已經拋棄了傳統的外交禮節和處事方式，動輒使用制裁已經成為它們在國際事務中的慣常手段，但是它們應該清楚，對俄羅斯和中國搞制裁是不明智的。

他還強調，美國聲稱將限制俄羅斯和中國的科技發展作為目標，因此中俄應該通過增強自主創新、推進本幣結算和可替代美元的其他國際貨幣結算，逐步擺脱西方控制的國際支付體系等方式，降低制裁帶來的風險。

據悉，在中美高層在阿拉斯加州會晤之前，美國製裁了24名中國官員，此舉也引發了中國的強烈不滿，中國質疑美國的待客之道。