多國空投物資有加沙護士被砸中身亡　聯合國官員指場面如飢餓遊戲

各國自本月1日起向加沙空投救援物資，惟大批民眾爭搶引發混亂。包括加拿大、德國在內的6個國家周一（4日）再向加沙空投逾百個包裹，期間據報有巴勒斯坦護士被物資砸中身亡。



被物資砸中的男子名為Oday Al-Quraan，已婚且有兩個子女。英國《獨立報》引述現場目擊者報道， Al-Quraan在等待物資落下時被砸中，其家人表示，Al-Quraan像其他一樣在烈日下等待了四個小時，但當飛機抵達時卻來不及躲開。

他的表弟Moatasem稱，Al-Quraan頭頂的飛機共投送了12箱物資，每個箱子裏有36盒食物：「我們該如何分發這些物資？飛機上的援助物資不足以供在那裏等待的2萬人使用。」

2025年8月2日，加沙，飽受飢餓折磨的巴勒斯坦人等候從慈善廚房領取食物。（Reuters）

聯合國官員表示，這些空投援助物資只是杯水車薪，成本至少是卡車運輸的百倍，且效率低下，部分空投物資很多更落在軍事區或海上。一名官員形容民眾搶奪物資的過程為「飢餓遊戲」，稱這些飢餓而垂死的人已無力承受。

聯合國兒童基金會則稱，加沙目前約三分之一的人口數日沒有食物可吃，急性營養不良率超過16.5%，其中超過32萬名嬰幼兒面臨嚴重營養不良的威脅。自2025年5月加沙人道主義基金會開始運營以來，已有超過1000人在該地區試圖獲取援助時被殺害，其中大多數人被在加沙人道主義基金會附近活動的以色列部隊射殺。