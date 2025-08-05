以媒：內塔尼亞胡計劃全面佔領加沙
撰文：羅保熙
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以色列傳媒報導，據以色列總理辦公室官員的消息稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）傾向擴大以軍在加沙地帶的軍事行動，並控制整個加沙地帶。報道稱，以色列內閣將於8月5日就此召開決策會議。
報道稱，雖然以軍內部存在反對意見，惟內塔尼亞胡日前已告知各部長，他將尋求內閣支持全面佔領加沙地帶的計劃。
內塔尼亞胡周一證實，將於本周召開安全內閣會議，討論以軍如何在加沙全面達致目標，即摧毀哈馬斯、所有人質獲釋及確保加沙不再威脅以色列。
哈馬斯對此作出回應稱，「以色列的威脅是重複性的、毫無意義的，對我們的決定沒有任何影響。」此前，哈馬斯、以色列和調解方在多哈進行了數月談判，以達成停火人質協議。
儘管國際社會加強了向加沙地區運送物資的力度，但哈馬斯堅持要讓數百輛卡車的援助物資進入當地，才會考慮重返談判桌。
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