無懼以色列軍近距離開火警告　加沙大量飢餓民眾湧向運糧車｜有片

聯合國人道主義事務協調廳（UNOCHA）7月31日在社交平台X（舊稱Twitter）上發布一則影片，顯示加沙地帶和以色列邊境的凱雷姆沙洛姆過境點（Kerem Shalom Border Crossing）有大量飢餓的巴勒斯坦人，他們湧向運送聯合國救援糧食的貨車，卻遭到以色列軍隊近距離開火警告。但民眾在需要物資下，似乎也只能放下對子彈的恐懼，仍舊向前衝去。



影片中，UNOCHA員工坐在汽車內，緩緩向大量人群駛去。只見巴勒斯坦民眾湧向運糧車，可以聽見開槍聲、子彈落在他們不遠處的地上，揚起沙塵。人群中不乏青少年和兒童，他們無視警告衝上前去領取糧食。

UNOCHA加沙分部員工切雷夫科（Olga Cherevko）表示：「今天我們執行任務，前往凱雷姆沙洛姆運送食物。我們遇到的一個阻礙，是以軍檢查站讓我們等待了約2.5小時，等到獲準通行時，路上已經聚集了數萬名饑餓而絕望的民眾，他們直接從我們的貨車後面卸走了所有物資。」

▼聯合國：以軍向飢餓的加沙民眾開火警告

他指「另一個困難是我們裝載貨物的時間極其有限，因此無法用綁帶或防水布妥善固定，導致在崎嶇不平的道路上行駛時，貨物極易從貨車後部掉落，有時我們不得不高速行駛。因此，這些問題必須得到解決，必須擴大準入，讓更多食物能夠定期進入，這樣民眾才有信心，知道援助物資會來，會分發到他們手中，並且分發過程是有序的。」