特朗普屋頂散步變即興記者會 比手畫腳笑稱要在白宮裝核彈｜有片
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯）8月5日突然現身白宮新聞簡報室的屋頂，底下的記者為了提問，紛紛以「大叫」的方式提問，尤如一場即興的高空記者會。特朗普聲稱他只是在散步，又開玩笑稱他打算在該處安裝核彈，甚至作出導彈發射的動作，惹得記者們哈哈大笑。
美國《紐約郵報》及美國廣播公司（ABC）報道，特朗普上午11時左右突然現身白宮屋頂，他當時由一小隊助手和特勤局人員陪同，其中包括負責擴建東廂宴會廳的建築師麥克雷里（James McCrery）。
報道指，雖然特朗普聲稱自己只是散步，但他此行可能是想了解白宮近期的修建計劃。
對此，在地面的記者們立即把握機會，詢問特朗普是否考慮為新聞簡報室加蓋第二層。他其後用手比畫出圓形的動作，並簡短回應有關修建資金來源的爭議：「我做的事都是我自己出錢，你們不用擔心！」
特朗普其後被追問下一步要建造什麼時，他開玩笑地說「核導彈」。然而，由於相距太遠，記者們當下聽不清楚特朗普說了甚麼，因此他再再用手比畫出導彈發射的動作，引得眾人大笑。
報道指，特朗普此行也可能是為了檢視剛完工的玫瑰園翻修工程，該工程在花園地面上增加了一層混凝土地板，使穿高跟鞋的女性站在花園時鞋跟不會陷進泥土中。
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