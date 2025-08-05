美媒：特朗普擬向銀行施壓 若歧視保守派或加密幣業者將遭罰款
撰文：張涵語
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美國《華爾街日報》報道，美國白宮準備向大型銀行施壓，以阻止這些銀行「歧視」保守派和加密貨幣公司。據報美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最快將於本周簽署行政命令，銀行若以政治因素拒絕提供服務，將面臨罰款或其他懲戒措施。
多年來，美國保守派一直指責銀行以政治或宗教為由拒絕為他們提供服務。加密貨幣公司也表示，在拜登（Joe Biden）政府執政期間遭到銀行排擠。
自特朗普1月重返白宮後，美國各大銀行就對特朗普政府或會採取的行動感到不安。過去幾個月內，為避免訴訟或監管限制，銀行紛紛與共和黨州檢察長會面，並更新其政策，明確表示不會基於政治立場歧視客戶，試圖化解爭議。
據《華爾街日報》取得的行政命令草案顯示，特朗普政府近期擬指示銀行監管機構調查，是否有金融機構可能違反《平等信用機會法》（Equal Credit Opportunity Act，ECOA）、反壟斷法或消費者金融保護法。
此行政令草案雖未點名任何特定銀行，但被指似針對美國銀行（Bank of America）一案。美銀此前遭指控以宗教信仰為由、關閉一家在烏干達運作的基督教機構帳戶。美國銀行發言人近期表示，該銀行歡迎政府為提供監管明確性所做的努力，亦稱銀行已提交詳細提案，並將繼續與政府和國會合作，以完善監管框架。
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