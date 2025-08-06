日本廣島原爆80周年　破紀錄120個國家及地區代表出席儀式

8月6日是日本廣島原爆80周年的日子，廣島市和平紀念公園舉行儀式，悼念當年原爆的死難者和祈求和平。儀式於當地早上8時開始，今年有約120個國家及地區派代表出席，數量刷新2023年的111個國家和地區的紀錄，創下新高。



在當年美國投下原子彈的早上8時15分，大批民眾在會場內外默哀。日本首相石破茂和廣島市長松井一實，分別向紀念碑獻花。

據悉廣島市今年沒有「特別挑選並邀請」外國代表，而是「通知」所有國家及地區將舉辦這項活動。

日本首相石破茂(左)在儀式上向紀念碑獻花。(Reuters)

1945年8月6日，美軍在日本廣島市投下1枚原子彈，造成近14萬人喪生。廣島市政府表示，今年巴勒斯坦和台灣是首度出席和平紀念儀式；俄羅斯則是繼去年後再次不出席；其他擁核武國家中，美國、英國、法國、印度派出代表出席紀念儀式；而中國、巴基斯坦、韓鮮則未在出席的名單之中。