日本全國續受熱浪侵襲！網民發現餐廳櫥窗「菜式模型」也熱到溶
撰文：ETtoday
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日本今夏「猛暑」幾乎籠罩全國，多地高溫打破紀錄，並且頻發「中暑警戒警報」。一名網友分享，就連餐廳櫥窗的食物模型，也不敵高溫而融化。
網友TOMO在社群平台X分享，一間餐廳在櫥窗擺設的食物模型，疑似不敵高溫曝曬而當場融化，青菜、魚板、麵條與高湯的食材模型，也隨着湯碗的傾斜角度而流出。
這張驚人照片2日分享迄今，已經累計2680萬次觀看。網友們紛紛留言，「蠟融化了嗎？」、「到底有多熱？」、「熱到連拉麵也受不了。」也有人分享他們以前目睹的食物模型「融化」照片。
日媒報道，日本今夏初期就開始遭到極端高溫侵襲，這一波酷暑已進入高峰期，8月4日全國多地預估再現35°C以上「猛暑」，部分地區可能逼近40°C，就連早晨與黃昏也相當炎熱。
8月4日，全日本已有36個都府縣發布「中暑警戒警報」，提醒民眾慎防熱傷害。這波高溫預估7日左右緩解，關東等地也可能在周末迎來短暫的降溫。
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