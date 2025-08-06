特朗普再嚇阻印度買俄石油　克宮：逼各國終止與俄經貿關係為非法

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月5日接受CNBC採訪時，再次威脅稱，鑑於印度繼續購買俄羅斯石油，他將在未來24小時內印度稅率將由25%「大幅」提高。對於特朗普此言論，克里姆林宮指責美國對印度施加非法貿易壓力。



路透社報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「我們聽到的很多聲明實際上是威脅，試圖迫使各國切斷與俄羅斯的貿易關係。我們認為這些聲明不合法。」

2024年11月27日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在哈薩克阿斯塔納舉行的俄哈會談簽字儀式上與克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）交談。（Reuters）

佩斯科夫亦稱，「我們認為，主權國家應該有權利，也確實有權利選擇自己的貿易夥伴、經貿合作夥伴，並自行決定符合本國利益的貿易與經濟合作方式。」

特朗普此前表示，除非俄羅斯採取行動結束長達三年半的俄烏衝突，否則他將從週五（8月8日）起對俄羅斯以及購買其能源出口的國家，實施新的製裁。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

印度外交部發言人回應稱，美國針對印度的行為毫無根據且不合理，印度將採取一切必要措施維護自身國家利益。發言人又稱，印度轉向購買俄羅斯石油屬被動選擇，旨在保障國民獲得可負擔的能源，屬於全球市場波動下的必要舉措。