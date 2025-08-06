特朗普再嚇阻印度買俄石油 克宮：逼各國終止與俄經貿關係為非法
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月5日接受CNBC採訪時，再次威脅稱，鑑於印度繼續購買俄羅斯石油，他將在未來24小時內印度稅率將由25%「大幅」提高。對於特朗普此言論，克里姆林宮指責美國對印度施加非法貿易壓力。
路透社報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「我們聽到的很多聲明實際上是威脅，試圖迫使各國切斷與俄羅斯的貿易關係。我們認為這些聲明不合法。」
佩斯科夫亦稱，「我們認為，主權國家應該有權利，也確實有權利選擇自己的貿易夥伴、經貿合作夥伴，並自行決定符合本國利益的貿易與經濟合作方式。」
特朗普此前表示，除非俄羅斯採取行動結束長達三年半的俄烏衝突，否則他將從週五（8月8日）起對俄羅斯以及購買其能源出口的國家，實施新的製裁。
印度外交部發言人回應稱，美國針對印度的行為毫無根據且不合理，印度將採取一切必要措施維護自身國家利益。發言人又稱，印度轉向購買俄羅斯石油屬被動選擇，旨在保障國民獲得可負擔的能源，屬於全球市場波動下的必要舉措。
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