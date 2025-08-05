特朗普再嚇阻印度買俄羅斯石油：關稅不止25%　24小時內大幅提高

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）持續向印度發警告，稱印度面臨美國25%的進口關稅後，印度外交部8月4日發表聲明抗議，稱儘管俄烏戰爭持續，莫斯科與美國和歐盟之間的貿易仍在繼續。特朗普5日又對美媒表示，鑑於印度繼續購買俄羅斯石油，他將在未來24小時內印度稅率將由25%「大幅」提高。



特朗普接受CNBC採訪時表示：「印度是收取關稅最高的國家，它一直不是一個好的貿易夥伴，美國不怎麼和印度做生意。所以我們定了25%（關稅），但我想我會在接下來24小時內大幅提高這個比例。」

他強調印度還在購買俄羅斯石油，為戰爭機器提供服務：「如果他們要這麼做的話我不會 高興。」

針對美國總統特朗普發出的若繼續購買俄油，印度將面臨額外關稅懲罰的威脅，印度外交部當地時間8月4日發表強硬聲明，批評美國的指責「毫無正當性且不合理」。（印度外交部）

印度外交部4日曾駁斥特朗普稱，印度之所以擴大俄油進口，是因為美國積極鼓勵印度這樣干。並強調儘管烏克蘭發生戰爭，但莫斯科與美國和歐盟之間的貿易仍在繼續。

CNBC引述歐盟委員會數據顯示，2024年歐盟與俄羅斯的貿易額將達到675億歐羅（約6119億港元），其中包括創紀錄的1650萬噸液化天然氣進口量。