美印關係生變 　莫迪對特朗普的感情投資一夜歸零

在拿下加拿大、墨西哥兩個鄰國和日本、韓國、英國、歐盟等幾大關鍵盟友後，在繼續與中國談判周旋的同時，特朗普（Donald Trump)的關稅鐵拳終於夾雜着對俄羅斯普京(Vladimir Putin）政府的失望情緒，砸到了印度頭上。

當地時間7月30日，美國總統特朗普宣佈，從8月1日起對印度輸美商品徵收25%的關稅並實施其他懲罰。隔日他又進一步發文嗆聲，在抱怨印度關稅稅率太高的同時，發泄對印度購買俄羅斯石油和武器裝備的不滿，稱：「我不在乎印度與俄羅斯做了什麼，可以讓他們的經濟一起完蛋，我一點也不在乎。」

8月3日，特朗普的政策親信兼高級顧問、白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）又指責印度購買俄羅斯石油的舉動實際上是在俄烏衝突中資助（financing）俄羅斯。米勒在接受採訪時稱，印度購買俄羅斯石油是一個「令人震驚的事實」，「他（特朗普）非常明確地表示，印度繼續通過從俄羅斯購買石油來資助這場衝突是不可接受的。」

特朗普將印度與俄羅斯綁定「轟炸」的做法源自於他7月14日對俄羅斯的公開威脅。當時，因為普京拒絕了特朗普的停火建議，特朗普曾放話稱，若在50天內無法達成俄烏和平協議，將對俄羅斯實施嚴厲關稅——關稅稅率高達100%，包括對進口俄羅斯石油的國家進行「次級制裁」。中國和印度就在這個次級制裁清單上。

對於中國，特朗普更傾向於通過談判解決，兩國不久前剛在瑞典進行完第三輪副總理級會談。有消息說，中國已經拒絕了美國要求停止購買俄羅斯石油的要求。

但是，對印度，特朗普就是赤裸裸的「可以讓他們（指印度和俄羅斯）的經濟一起完蛋」的公開威脅了。

針對美國總統特朗普發出的若繼續購買俄油，印度將面臨額外關稅懲罰的威脅，印度外交部當地時間8月4日發表強硬聲明，批評美國的指責「毫無正當性且不合理」。（印度外交部）

特朗普的這些做法絕對超出了印度對美印關係的樂觀預估，也讓很多觀察美印關係的人不由得精神一振。畢竟在短短幾個月前，印度還是特朗普百般讚揚的主要戰略伙伴，兩國關係還如膠似漆。

自特朗普1.0版以來，印度就一直在吃中美對抗的紅利。拜登任內，一方面因中國產業政策調整和社會治理轉型刺激，一方面因為擔心中美衝突可能對產業鏈及企業經營構成風險，大批國際資本重新進行投資佈局，印度因為其成本優勢和市場潛力，和東南亞的越南、印尼等國一起，成為國際資本轉移的重要目的地。

在這一過程中，美國想複製中美聯手遏制蘇聯的歷史劇本，試圖通過加大對印度的戰略投資，扶持、拉攏印度遏制中國。印度也想借中美對抗機遇，承接從中國轉出的國際投資，複製中國崛起故事並增強自身與中國對抗實力。美印在地緣政治層面的想法不謀而合，為印度收割中美對抗紅利創造了一個相當有利的環境。

進入特朗普2.0時代，特朗普打壓遏制中國的想法未有絲毫減弱，中國仍然被視為美國最具威脅的戰略競爭對手。印度莫迪政府也仍然想通過對特朗普的「公關」繼續收割中美對抗紅利。為此莫迪在特朗普上任不久就對美國進行國事訪問，並和特朗普、萬斯等玩起了家庭外交。

莫迪感情投資特朗普還有一個更現實的目的，即考量到特朗普的「美國優先」主張和他在第一任期發起的關稅戰威力，想通過對特朗普感情投資，拉近與特朗普的關係，獲得特朗普的特殊關照。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在舉行的聯合新聞發布會時握手。（Reuters）

但莫迪的感情投資，在特朗普那裏根本一錢不值。特朗普和拜登不同，特朗普雖然也需要印度幫助牽制中國，他更着眼於「美國優先」的經濟考慮，致力於美國實力的經濟變現。特朗普對拜登的「友岸外包」毫無興趣——甚至極度討厭，他更注重於如何讓產業迴流美國，以及如何將美國的實力霸權變成關稅收入。

自4月初發起本輪關稅戰以來，特朗普已先後施壓加拿大、墨西哥、日本、韓國、英國、歐盟等幾大關鍵盟友與主要經濟夥伴接受了關稅協議，和中國進行了三輪關稅談判。在此期間，可能是出於策略原因，也可能是重要性不夠，總之印度並未成為特朗普的主要關注對象。這讓莫迪及不少印度人認為印度可能真會成為一個「法外開恩」的特例。尤其今年2月，特朗普在白宮接待到訪的莫迪，一句莫迪是「更出色的談判者」讓莫迪與印度人浮想聯翩。

但該來的早晚會來，在與各主要國家達成初步協議後，以「在俄烏衝突中資助俄羅斯」和對進口俄羅斯石油的國家進行「次級制裁」的理由，特朗普的大棒最終還是落到了印度頭上。

對印度而言，放棄進口俄羅斯石油將會是一個極其痛苦的選擇。

印度是世界第三大能源消費國，對原油進口依賴度高達85%。俄羅斯已成為印度的主要石油供應商，佔印度總供應的約35%，印度每天從俄羅斯進口超過200萬桶原油，是僅次於中國的第二大俄羅斯石油進口國。外部面臨充滿挑戰的動盪環境，內部有國家工業化需求，印度迫切需要能源進口的多元化，以確保能源安全與在國際石油市場的價格博弈能力。

但另一方面，美印又處於不對等地位。如果違背美方要求，為進口俄羅斯石油而讓美印關係受損，被美國次級制裁，又將使印度經濟與投資面臨更大壓力。甚至可能影響到美印在地緣層面的合作，讓印度「以中美對抗為契機吃中美對抗紅利」的國家戰略成為泡影。如何在這個兩難困境中找到辦法，成為擺在莫迪面前的棘手難題。