克里斯特松自爆愛咨詢AI引嘩然　瑞典學者：我們沒投票給ChatGPT

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）周六（2日）接受採訪時自爆經常使用AI工具諮詢意見，這事在瑞典引起軒然大波。



訪問刊出後，克里斯特松經常使用AI的行為引發國內質疑聲浪。《晚報》（Aftonbladet）發表社論稱政治人物使用AI必須更加謹慎，批評克里斯特松「陷入科技寡頭主導的AI狂熱」。

卡爾斯塔德大學（Karlstad University）電腦科學研究員Simone Fischer-Hübner也警告不要使用ChatGPT處理敏感資訊，稱使用這類AI工具時「你必須非常小心」。

對此，瑞典總理發言人撒母耳森（Tom Samuelsson）稱，克里斯特松在使用人工智能時並沒有冒任何風險，最終被用於提問AI的問題並非安全敏感的資訊，它只是大致性的參考工具。

瑞典默奧大學（Umeå University）人工智能倫理專家迪格納姆（Virginia Dignum）就說，人工智能無能力對政治觀點發表有意義的意見，它僅僅反映其開發者的觀點，「他愈依賴人工智能來處理簡單的事情，對系統過度自信的風險就愈大。這是一個危險的趨勢，我們必須要求保證可靠性。我們沒有投票給ChatGPT。」

2023年8月17日，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）講話。 （路透社）

克里斯特松周六接受瑞典《今日工業報》採訪時稱，自己會使用的工具包括ChatGPT和法國AI平台LeChat，同事們也在日常工作中使用人工智能。

他說：「我自己經常用它。即使不是為了別的，也是為了聽取第二意見。其他人做了什麼？我們應該完全相反地思考嗎？諸如此類的問題。」