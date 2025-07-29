塔塔IT企業裁員1.2萬人　AI浪潮或重創印度中產階級

印度最大的信息科技（IT）服務公司，塔塔諮詢服務公司（TCS）宣布將裁減超過1.2萬名中高層主管，這將使其員工總數減少2%。TCS表示此舉是為了讓公司「在未來做好準備」，旨在進軍新市場並加大對人工智能（AI）的應用。由於印度存在大量傳統IT白領，有專家警告AI或對其中產階級造成嚴重影響。



TCS擁有超過50萬名IT員工，被認為是印度價值2830億美元的軟件產業的商業信心風向標。它在聲明中表示，正在進行一系列重新培訓和重新部署措施，並將「從組織中釋放那些可能無法部署的員工」。

圖為2024年2月19日的插畫圖片，顯示人工智能（AI）的字樣及人們正使用電腦。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）指出，印度公司幾十年來一直依賴廉價技術勞動力，以較低的人力成本為全球客戶生產軟件，但該情況已被AI自動化任務和客戶要求的更多創新解決方案所顛覆。

印度軟件和服務公司協會（NASSCOM）表示，該國到2026年需要100萬名AI專業人員，但全國IT專業人員中僅不到20%擁有AI技能。

印度國旗。（Reuters）

據觀察研究基金會（ORF）估計，印度IT產業2024年裁員超5萬人。BBC引用數據顯示，印度六大IT服務公司2026財年4月至6月期間的新員工增幅下降了72% 。

發電機科技公司Atomberg的創始人Arindam Paul警告：「（AI會令）目前幾乎40%到50%的白領工作可能不復存在，這意味着中產階級和消費故事的終結。」