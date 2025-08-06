美國議員要求商務部調查DeepSeek數據安全問題

美國七名共和黨籍聯邦參議員星期二（8月5日）致信商務部，要求評估深度求索（DeepSeek）等中國開源人工智能（AI）模型可能帶來的數據安全風險。



據路透社報道，七名參議員在信中要求商務部說明，相關應用程式收集的數據是否被傳回至中國伺服器，以及這些AI模型是否可能將美國的個人或企業數據傳送給中國軍方及關聯企業。

他們還要求商務部披露任何調查發現，包括中國開源模型是否非法獲取受美國出口管制的半導體，或是否違反美國AI模型的使用條款以提升自身能力。

DeepSeek網站上的logo及其標語。（DeepSeek網站）

目前，已有多位參議員提出跨黨派法案，擬禁止DeepSeek在任何聯邦政府設備或網絡上運行，並限制聯邦承包商在政府項目中使用相關產品。

美國商務部長盧特尼克曾在今年1月說，DeepSeek可能盜用了美國的AI技術，並承諾將對它採取限制措施。

路透社今年6月報道，一名美國高級官員透露，DeepSeek正協助中國的軍事和情報行動，並試圖通過東南亞空殼公司，繞過出口限制獲取美國的高端半導體。

本文獲《聯合早報》授權轉載

