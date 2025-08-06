特朗普對印度徵額外關稅　印方批不公平：將採取行動保護國家利益

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月6日簽署行政命令，對來自印度的商品額外加徵25%關稅，以回應印度繼續購買俄羅斯石油。對此，印度同日迅速回應指，美國加徵額外關稅是不公平、不正當且不合理的行為，印方將採取一切必要行動保護國家利益。



路透社報道，印度外交部同日發表上述回應，指美國的加關稅的決定「極其不幸」，並強調印方已就進口俄羅斯石油的問題多次表明立場。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

美媒CNBC稱，由於印度本來已經面臨美國25%的關稅，如今再加徵25%下，意味美國對印度商品的關稅將增至50%。

最新的行政命令內容指，發現印度政府目前正在直接或間接進口俄羅斯石油，因此根據適用法律，進口到美國關稅區的印度商品應額外徵收25%稅率，稅率適用於在命令發布日起21天後美東夏令時間凌晨0時01分或之後入境消費或從倉庫提取消費的貨物。

這張拍攝於2025年7月23日的插圖中可以看到美國總統特朗普、印度國旗和「關稅」字樣的3D打印微縮模型。（Reuters）

特朗普近來多次向印度發警告，談到印度繼續買俄石油的問題；印度外交部8月4日發表聲明抗議，稱儘管俄烏戰爭持續，莫斯科與美國、歐盟之間的貿易仍在繼續。