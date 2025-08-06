積架CEO請辭　特朗普狠批其廣告「Woke」30秒影片見唔到車｜有片

據美媒報道，在英國豪華汽車品牌積架（Jaguar）宣布，其行政總裁因去年具爭議性的品牌宣傳活動而請辭後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台撰文冷嘲熱諷：「看了那個可恥的廣告後，誰還會想買積架呢？」



積架2024年11月推出的廣告，因影片中沒有出現車而備受爭議：

據《今日美國》（USA Today）8月4日報道，Adrian Mardell效力積架30年，並在過去3年擔任行政總裁，他宣布將於11月離任。積架7月31日公布這個人事變動。

Mardell在一份書面聲明中表示：「這三年來，我深感榮幸。我們與傑出的積架員工攜手，在瞬息萬變的時代鞏固了積架在汽車行業的地位。」

據報道，2024年11月，積架發布一則引人注目的廣告，名為「Copy Nothing」(中文意思為：不複製任何內容）。在這則30秒的廣告中完全沒有見到車，只有身穿鮮豔中性服裝的模特兒出鏡。

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積架在廣告中使用的口號包括「創造活力」（create exuberant）、「活得生動」（live vivid）、「消除平凡」（delete usual）和「打破常規」（break molds）。

就連特朗普都對這個廣告有意見，他日前撰文指：「積架的廣告愚蠢至極，簡直是徹頭徹尾的災難，其行政總裁剛剛黯然下台，公司陷入徹底的混亂。」

特朗普在其社交平台撰文狠批積架的廣告是「覺醒主義」：

特朗普又指：「積架的市值大跌是前所未有的，數十億美元的損失是如此愚蠢。」