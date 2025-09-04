特朗普讚中國閱兵「漂亮」　對習近平演說未提美國表遺憾｜有片

北京9月3日成功舉行盛大的抗日戰爭勝利80周年閱兵活動。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指閱兵是「一個美麗的儀式，我覺得它令人印象非常深刻。」特朗普又提到：「習主席是我的朋友，但我認為昨晚的演講應該提到美國，因為我們（美國在二戰期間）幫助了中國。」



特朗普在白宮見記者時談到中國閱兵：

據路透社報道，特朗普在白宮橢圓形辦公室向記者表示：「我覺得這是一場美麗的儀式。我覺得這令人印象非常深刻。」（I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive）

在數小時前，特朗普在社交平台上暗示，在北京出席閱兵的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與朝鮮領導人金正恩可能正密謀針對美國。

中國進行九三閱兵之際,美國總統特朗普稱好奇中國國家主席習近平會否感謝美國當年對二戰抗戰的支持和「鮮血」，又慰問「正在密謀反美的」俄羅斯總統普京和朝鮮最高領導人金正恩。（Truth Social）

特朗普指：「但我明白他們這樣做的原因，他們希望我在看，而我確實有觀看閱兵。」

特朗普又提到：「我昨晚觀看了（習近平的）演講，習近平主席是我的朋友，但我認為昨晚的演講應該提到美國，因為我們有給予中國很大的幫助。」