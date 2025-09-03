中國閱兵 | 中國搭台給普京「唱戲」　特朗普無奈「圍觀」有點酸

上合組織領導人峰會到中國「9-3大閱兵」，無疑是世界關注的焦點。然而，如果細心的話就會發現，中國在充分展示「主場外交」的同時，也在為俄羅斯總統普京「搭台唱戲」。美國的兩大「對手」同時展開「主場外交」，特朗普這會兒不知是何滋味。



此次訪華，普京（Vladimir Putin）率領了一個「規模龐大、意義重大」的代表團，包括3位副總理、10多位部長及數十家俄骨幹企業代表，涵蓋能源、經貿、農業、科技等中俄合作的多個核心領域。這一「超豪華」陣容直接反映出中俄合作的「全領域覆蓋」特徵。

會談期間，習近平與普京就中俄關係以及重大國際和地區問題深入交換意見，一致同意堅定不移深化戰略協作，推動中俄關係穩定、健康、高水準發展；共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，維護國際公平正義。會談後，在兩國元首見證下，中俄雙方還簽署了20多份雙邊合作檔，涵蓋能源、航太、人工智慧、農業、檢驗檢疫、衛生、科研、教育、媒體等領域。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右三）率領了一個「規模龐大、意義重大」的代表團，包括3位副總理、10多位部長及數十家俄骨幹企業代表。圖為9月1日與土耳其的會議上。(Reuters)

中俄更加緊密的同時，值得注意的是，普京還分別在天津、北京會晤10多國領導人。9月1日，在上海合作組織峰會全體會議結束後，普京臨時起意邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）共乘俄總統專車前往雙邊會談地點，這場俄印領導人共乘對談持續約50分鐘，隨後雙方才進入會場展開正式會談。

9月1日，普京在天津還同土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）協調中東及南高加索地區議題，推動俄土在敘利亞問題上的務實協作；與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）就核問題、地區安全進行討論，強化「俄伊土」中東協調機制；與柬埔寨首相洪瑪奈、尼泊爾總理奧利舉行簡短會談。

轉場北京後，9月2日，中俄蒙三國元首也進行了第七次會晤，有媒體報導稱，三方就「西伯利亞力量-2」天然氣管道規劃建設議題展開討論。當天，普京還與巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）分別舉行雙邊會晤，就基礎設施共建、防務合作等交換意見。

根據媒體透露，普京此次訪華期間還計畫會見剛果（布）總統薩蘇（Denis Sassou-Nguesso）和越南國家主席梁強，還有可能和朝鮮最高領導人金正恩在北京舉行雙邊會晤。這一系列互動，體現的是普京借助此次訪華之旅、實現「外交突圍」的深層考量。

特別值得關注，也普遍受到國際關注的是兩幕。第一幕：央視不經意曝光習近平在迎接各國元首與莫迪握手的時候，普京幾乎是同時沖上來行握手禮。中俄印三個有特殊關係的領導人同時出現在一個鏡頭裏，這畫面任誰看了都會產生聯想。

近來美印因關稅問題和印度購買俄石油問題出現了矛盾。特朗普不但威脅要對印度進行制裁，同時也對印度商品徵收了高達50%的關稅。在美印關係出現微妙變化的關鍵時刻，也是在中美俄「三國演義」的關鍵時刻，俄印領導人突然的「秀親密」，這肯定會令特朗普極為不爽和無奈。

9月3日的中國「9-3大閱兵」，無疑是世界關注的焦點。(Reuters)

第二幕：中國「9-3大閱兵」，金正恩和普京壓軸登場，位居習近平一左一右，共同在城樓上觀禮，出現中俄朝三國領導人的世紀同框。相信俄朝鮮領導人肯定會有重要「會晤」，甚至不排除中俄朝三方會晤的可能。中俄朝三邊關係的進一步加強，也會對美國形成重大的「牽制」作用。還有就是，跡象表明目前俄朝中朝之間的經濟合作都在加速推進或創新，這有利於推動東北亞一體化進程，這對日韓應當會是一個極大的觸動。

俄烏衝突以來，西方國家在加大對烏克蘭援助的同時，不斷加碼對俄羅斯經濟制裁與外交孤立。美西方對俄制裁封鎖不降反升。截至目前，歐盟已經通過了18輪對俄制裁方案，9月即將開啟對俄第19輪制裁。美國對俄羅斯實施的制裁高達6400多項，甚至以「直接或間接方式」購買俄羅斯能源為由，對印度額外加徵25%的關稅，間接打擊俄羅斯經濟。就連普京本人也被國際刑事法院（ICC）以「非法轉移佔領區人口」的罪名通緝。礙於西方國家施加的外交壓力和制裁威脅，廣大第三世界國家也難以高調參與俄羅斯舉辦的主場外交活動，使得俄羅斯外交空間被進一步壓縮。

因此，普京急於尋找應對之法。俄羅斯需要通過多邊外交實現破局。

政治上，面對以美國為首的西方國家不斷加強對俄孤立、封鎖，普京希望借助訪華行程，拉緊伊朗、朝鮮等核心盟友，拉攏塞爾維亞、烏茲別克等傳統友俄國家，並與土耳其等地區大國協調立場，不斷擴大「朋友圈」，以打造多層次、區別化的「反西方陣線」。

9月3日的中國「9-3大閱兵」，金正恩和普京壓軸登場，位居習近平一左一右，出現中俄朝三國領導人的世紀同框。(Reuters)

經濟上，俄烏衝突的長期化消耗了俄羅斯大量的經濟資源，而西方國家越勒越緊的經濟制裁，更是讓俄羅斯經濟雪上加霜。普京密集與各國領導人舉行會晤，意在加強同友俄國家在能源、金融、軍工、農業等領域的經貿合作，為俄羅斯經濟注入一針強心劑。

國際話語權上，近年來，一些美西方國家歪曲篡改二戰歷史，刻意淡化蘇聯對世界反法西斯戰爭勝利的貢獻。普京參加「9·3」閱兵，就是要表明與中國等國一道，共同捍衛歷史真相、維護二戰勝利成果的堅定立場。在臨行前接受新華社專訪時，普京談到：「俄羅斯和中國堅決譴責任何歪曲二戰歷史的企圖，已載入聯合國憲章和其他國際文書中的戰爭成果不可動搖，任何篡改都不可接受。」 總的來看，普京此次「史無前例」的中國行，是俄羅斯在複雜環境中尋求外交突圍的關鍵一步。

儘管上合領導人峰會和九三大閱兵這兩場重大的活動，都是意在強化中國的主場外交，可同時成了中國搭台朋友來唱戲。中國欲通過這兩大主場外交對外傳遞某種資訊，又給普京賦予了一個機會。可見中俄政治互信到了怎樣的一個高度上，而對於特朗普來說，也真的是太無奈了。

這就與不久前「雙普會」形成了鮮明對比。「雙普會」後，雖然俄烏歐各方都表示積極推進俄烏和平進程談判，可顯然各方並不在一個「頻道」上，而是在自說自話。「雙普會」推動的烏克蘭和平進程顯然是陷入了僵局，但實際更像是美俄雙方在「演雙簧」，或者說是美俄在各取所需。

雖然烏克蘭和歐洲都積極表態儘快結束戰爭，可雙方顯然都基本上否定了「雙普會」共識，或者說是都不接受「特朗普方案」。更是欲硬逼着特朗普表態給予烏克蘭甚至是歐洲以強有力的「安全保證」。按理說，特朗普首先應當是對烏歐雙方表達不滿才是，而不是先指責俄羅斯不採取積極的行動。如果特朗普真的有心要推動結束戰爭，就不應當是這個態度。那就表明特朗普的目的並不是推動結束戰爭或和平談判，而是欲借機會大撈「好處」。

「雙普會」，對於特朗普來說，最大的價值就是他與普京的握手照片曝光在各大媒體上。而至於真正的好處，特朗普很清楚，首先，美烏已經簽署了「礦產合作協定」。這個協議不僅是礦產合作問題，更涉及到的是烏克蘭的戰後重建問題。這可是一塊大肥肉。其次，在「雙普會」之前，美歐或者說北約內部就達成了一項共識，就是由歐洲出錢購買美國武器支援烏克蘭。而日前美歐簽署的經貿框架協議中也明確有歐盟鉅資購買美國武器裝備的條款。

烏克蘭總統澤連斯基的安全保障方案中也明確提出為烏克蘭提供1000億美元的武器裝備支援條款。重要的是，特朗普指出，美國「不再參與」資助烏，並強調在向烏克蘭提供安全保障問題上應當是歐洲的事。對於特朗普來說，怎麼吃到這些「肥肉」，發戰爭財才是重要。特朗普才不會在乎停戰與否。特朗普的算盤普京自然不會不知。

這也就是普京訪華「史無前例」，而美俄會晤更像「演戲」，如此天差地別的根本原因所在。