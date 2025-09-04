特朗普擬4日致電澤連斯基　馬克龍：歐洲可向烏克蘭提供安全保障

英國媒體報道，法國愛麗舍宮（Élysée Palace）證實，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與歐洲多國領袖9月4日（周四）將與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，歐洲已準備好向烏克蘭提供安全保障。



據《衛報》報道，澤連斯基3日（周三）抵達愛麗舍宮，受到法國總統馬克龍的熱情迎接。兩人正準備4日與支持基輔的「自願聯盟」（Coalition of the Willing）舉行會談。

馬克龍表示，在軍事規劃人員的準備工作的基礎上，一旦俄烏達成和平協議，歐洲「已準備好向烏克蘭及其人民提供安全保障」。

2025年8月18日，美國華盛頓特區，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）在白宮橢圓形辦公室與美國總統特朗普（Donald Trump，右）舉行會晤。（Reuters）

馬克龍指：「現在的問題是要確認俄羅斯的誠意，以及其對美國做出的後續和平談判的承諾。」

報道引述愛麗舍宮，「自願聯盟」4日將舉行會談，然後一同致電特朗普。

法國總統辦公室表示，「自願聯盟」會晤的目標之一是表明「我們有能力履行對美國夥伴做出的承諾，而是否繼續或加大對俄羅斯的壓力則取決於他們」。

報道指，澤連斯基將與歐洲多國領袖在4日下午1時（香港時間晚上8時）致電特朗普，其後召開新聞發布會。

據路透社報道，一名白宮官員確認，特朗普將於4日（周四）與澤連斯基通話。