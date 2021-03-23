英國下議院否決「種族滅絕修正案」　工黨質疑政府借制裁箍票

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-23 10:55

英國保守黨議員提出《貿易法案》修正案，要求成立議會司法委員會對種族滅絕指控作出獨立評估，阻止政府與進行種族滅絕的國家簽署貿易協議。下議院3月22日否決修正案，工黨質疑政府同日就新疆問題制裁中國是想借此「箍票」。

下議院以300票贊成和318票反對否決修正案。其中有29名保守黨議員倒戈，包括前衛生大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）、前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）和前脫歐事務大臣戴德偉（David Davis）。

圖為2021年2月19日，加拿大駐華盛頓大使館外面有人參加集會，促請加拿大和其他國家將新疆問題定性為種族滅絕。（路透社）

英國同日宣布跟隨歐盟、美國和加拿大就新疆問題制裁中國，被工黨質疑是想爭取議員支持否決修正案。工黨外交事務發言人藍麗珊（Lisa Nandy）批評外交大臣藍韜文（Dominic Raab）宣布制裁的時機。她指，逾兩年以來，藍韜文多次拒絕制裁中國官員，卻於歐美行動後和於下議院面臨挫折才不情願被迫行動。