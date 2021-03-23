歐英美加對華制裁｜歐盟斥中國反制不能接受　荷蘭傳召駐華大使

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-23 09:21

歐盟宣布就新疆問題制裁四名中國官員和和新疆生產建設兵團公安局。中國隨即公布反制措施，制裁十名歐洲議員和學者以及四個實體。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）3月22日批評中國的回應「不能接受」。

博雷利表示，歐盟的制裁尊重法治的最高標準。對於中國的反制措施，他認為，中國再一次對問題視而不見，沒有改變他們的政策和回應歐盟的正當憂慮，形容反制措施「使人遺憾和不能接受」。

博雷利指，中國的反制措施營造出新的氣氛，但強調，反制措施不會動搖歐盟的決定，將繼續捍衛人權和回應嚴重侵害人權和的行為，並形容歐盟和英美加的協調是「完美」。

圖為2021年2月19日，加拿大駐華盛頓大使館外面有人參加集會，促請加拿大和其他國家將新疆問題定性為種族滅絕。（路透社）

荷蘭外交部同日就六六年民主黨（D-66）國會議員舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）被中國制裁傳召中國大使。發言人指，外交大臣（Stef Blok）將於歐盟外長會議結束之後再交代詳情。

舍爾茨瑪回應表示，只要中國仍然對維吾爾族進行種族滅絕，他就不會保持沉默。他認為，制裁證明中國易受外來壓力影響，期望歐洲的議員能夠借此發聲。