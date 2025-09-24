特朗普稱服撲熱息痛增胎兒自閉症風險　歐盟世衛反駁：無明顯證據

美國總統特朗普 （Donald Trump，又譯川普）9月22日在未提供具體醫學證據下聲稱泰諾止痛藥（Tylenol）可能會增加患上自閉症的風險，並宣布食品藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）將通知醫生，建議不要為孕婦處方該藥。歐盟和世界衛生組織（WHO）周二反駁，稱孕婦懷孕期間能安全服用主要成份為撲熱息痛（paracetamol）的止痛藥，強調現有證據表明撲熱息痛與患自閉症風險無關。



路透社報道，世衛發言人稱，雖然一些研究的確認為撲熱息痛與胎兒患自閉症風險之間有關聯，但後續研究並未能證實這一點。發言人重申，目前沒有明顯一致的證據，顯示兩者之間有關聯，並敦促有關方作出結論時須保持謹慎。

新冠肺炎：圖為2020年4月15日，世衛位於瑞士日內瓦總部外的標誌。（AP）

歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）則表示，沒有新證據表明懷孕間使用撲熱息痛與自閉症風險有關聯，因此無需改變歐洲地區目前關於懷孕期間服用撲熱息痛的建議。

不過，EMA補充指，孕婦在懷孕期間如有需要的確可以服用撲熱息痛，但必須以最低有效劑量及頻率使用。

這張攝於2025年9月5日的照片中，可以看到美國紐約市一間藥局內的泰諾止痛藥（Tylenol）。（Reuters）

特朗普此前聯同衛生部長小羅拔甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）發表撲熱息痛增加胎兒自閉症風險的言論後，即時被醫學組織批評講法不負責任，缺乏科學證據支持，簡化了自閉症這種疾病的複雜原因。