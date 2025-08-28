美國CDC主任上台不足一月突離職　傳因疫苗政策與衛生部長衝突

美國疾病控制和預防中心（CDC）主任Susan Monarez宣誓就任不足一個月，於8月27日突被公布離職。美國衛生與公眾服務部（HHS）在社交媒體發表聲明稱，Susan Monarez不再擔任CDC主任，並感謝她為國民所做的貢獻。不過，聲明未交代離職原因。《紐約時報》披露，指其離職與疫苗政策的調整有關，並與被視為疫苗懷疑論者的衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出現矛盾。



2025年5月20日，美國華盛頓，衛生與公眾服務部 (HHS) 部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在國會山莊，出席參議院撥款委員會就衛生與公眾服務部預算舉行的聽證會作證。（Reuters）

小羅伯特甘迺迪同日公布多項新冠疫苗新措施

Susan Monarez被宣布離職的同日，小羅伯特甘迺迪公布一系列針對新冠疫症的措施，限制接種者的資格，包括年齡在5歲至64歲之間的人士，需患有至少一種潛在健康問題，且該問題導致他們感染新冠病毒後面臨較高風險，才符合資格。此外，民眾如想要接種疫苗，必須先諮詢醫生，而不是直接在藥局預約。

50歲的Susan Monarez是一位聯邦政府科學家，早前獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名為CDC主任，也是CDC首位非醫生出身的主任。

79年歷史CDC任期最短主任

她於7月29日獲參議院通過任命，7月31日由小羅伯特甘迺迪主持宣誓就職，距今不到一個月，使她在擁有79年歷史的CDC中，成為歷來任期最短的主任。

Susan Monarez是特朗普重返白宮後，第二位提名的CDC主任。今年3月，特朗普在參議院聽證會舉行前幾個小時，撤回了對和黨前眾議員、反疫苗醫生韋爾登（Dave Weldon）的提名。