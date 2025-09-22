美媒：特朗普政府擬今宣布　指懷孕吃止痛藥與兒童自閉症相關

美媒引述消息稱，特朗普政府計劃周一（9月22日）宣布懷孕初期服用Paracetamol（撲熱息痛）與兒童自閉症風險存在關聯，這一結論與現行醫學指南相悖。



《華盛頓郵報》周日報道，四名匿名知情人士稱，除了宣布孕期服用撲熱息痛與自閉症風險存在關聯，政府還將宣布探索使用甲酰四氫葉酸（Leucovorin）治療自閉症的潛在方案。

報道指，官員一直在審查先前的研究，包括西奈山（Mount Sinai）和哈佛大學研究人員8月的一項研究，這些研究表明，懷孕早期使用撲熱息痛可能與兒童自閉症風險增加之間存在關聯。

必理痛特效Advance是以撲熱息痛為主要成分的止痛藥。（Panadol）

報道指，政府計劃警告孕婦，除非出現發燒症狀，否則不要過早使用撲熱息痛。

現行醫學指南明確顯示，孕婦使用撲熱息痛是安全。特朗普周日在保守派活動人士查理柯克（Charlie Kirk）追悼會上預告「我們找到自閉症的答案」。