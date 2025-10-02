英國猶太教堂外　疑犯駕車撞人再持刀施襲2死3傷　警開槍擊中疑犯

英國曼徹斯特（Manchester）一間猶太教堂附近10月2日發生襲擊案，據報有汽車衝向人群，然後疑犯再持刀襲擊民眾，警方趕到後向疑犯開槍，對方中槍。

警方最初指有4名民眾受傷，後來改稱有2人死亡、3人嚴重受傷。



影片顯示有一名男子躺在地上，另有兩名警員在附近持槍（影片截圖）

事發於曼徹斯特Crumpsall地區的猶太教堂Heaton Park synagogue。

警開槍擊中疑犯

警方趕到後向疑犯開槍，對方中槍，有影片顯示一名男子躺在地上，兩名警員在附近持槍，並叫現場其他民眾離開，指「他有炸彈，離開」（he has a bomb, go away）。

事後警方稱「相信」疑犯身亡，但由於疑犯身上有可疑物品，故此目前未能走近確認，此意味在這次事件中，死亡人數或共有3人。

根據警方聲明，警方在早上9時31分左右接報，目擊者指有汽車衝向人群，然後有一名男子遭刺傷。

聲明稱，警方在9時34分派出軍裝人員到場，然後再接獲舉報指，現場有保安人員遭持刀襲擊。

2025年10月2日，英國曼徹斯特市一間猶太教堂附近發生傷人案，圖為事件結束後的現場情況（Reuters）

施紀賢：加強各地猶太教堂保安

英國首相施紀賢（Keir Starmer）對事件表示震驚，指將召開緊急會議，又稱政府已部署更多警力，加強全國各地猶太教堂的保安。

他指會盡一切所能保護猶太社群。