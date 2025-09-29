美國教堂槍擊案疑犯身世曝光　入伍四年獎章拿手軟　兒重病難負擔

綜合美媒報道，當地時間9月28日，美國密歇根州教堂槍擊縱火案的疑犯Thomas Jacob Sanford是一名參加過伊拉克戰爭的海軍陸戰隊的退役軍人，他有一個身患重病的兒子，家庭負擔沉重。



當地警方28日表示，今年40歲的Sanford來自密歇根州伯頓市，當日他駕駛一輛皮卡撞向格蘭布蘭克鎮（Grand Blanc Township）的一所摩門教教堂正門，隨後持突擊步槍向正在參加周日禮拜的人群掃射，期間縱火焚燒教堂建築，造成至少4人死亡、8人受傷，Sanford在與警方的交火中被當場擊斃。

格蘭布蘭克鎮警察局長賴涅表示，疑犯的作案動機仍在調查中。

槍擊案發生後，Sanford的軍旅生涯備受關注。有關官員表示，他撞向教堂的卡車上還掛着伊拉克戰爭老兵的車牌。

經美國海軍陸戰隊確認，Sanford曾於2004年6月至2008年6月在海軍陸戰隊服役，軍銜為中士。2007年8月至2008年3月，Sanford曾被派往伊拉克參戰。2008年3月，Sanford在北卡羅來納州勒瓊營從事作戰後勤工作後，正式退伍。

服役期間，Sanford專門負責處理軍用車輛設備。他曾擔任技術人員，負責檢查、維護和修理戰術車輛等機動運輸裝備；同時也擔任車輛救援操作員，負責運回裝甲車輛，為部隊任務提供支援。

美國海軍陸戰隊表示，Sanford在服役期間獲得過多項獎勵，包括海軍陸戰隊優良品行獎章、海上服役部署勛帶、伊拉克戰役獎章、全球反恐戰爭服役獎章和國防服役獎章。服役記錄顯示，在役期間，Sanford獲得了與其軍銜相符的常規表彰。

Sanford曾就讀的古德里奇高中網站信息顯示，Sanford於2004年從該校畢業，被列為「退伍軍人校友」之一。2007年當地媒體一篇關於Sanford的報道稱，他曾隨美國海軍陸戰隊被部署至日本，之後準備前往伊拉克服役。

Sanford及其家人的社交媒體賬號顯示，Sanford已婚，至少有一個年幼的兒子。在線眾籌平台「資助我」（GoFundMe）網站信息顯示，因Sanford的兒子在2015年出生時就患有罕見的遺傳病，Sanford一家當時曾亟需捐款，以支付醫療費用，最終籌集了3000多美元。

據悉，Sanford的兒子被診斷出患有「先天性高胰島素性低血糖血症」（Congenital Hyperinsulinism），該疾病會導致胰腺釋放過多的胰島素，他需長期住院治療，還接受了多次手術切除了部份胰腺。

孩子的病情給Sanford的家庭帶來了沉重的經濟負擔。當地一篇新聞報道指出，Sanford當時辭去了可口可樂公司卡車司機的工作，專門陪伴兒子。

Sanford在一篇報道中表示：「永遠不要把擁有健康的孩子視為理所當然。我們為自己的孩子感到驕傲。我在海軍陸戰隊服役了四年，也去過伊拉克，但眼下這件事（指兒子的病情）仍是我遇到過的最棘手的挑戰。」

Sanford母親的臉書賬號上還有其他帖子顯示，Sanford是一名獵人，曾發佈過自己與獵殺的鹿及其他獵物的合影。

據統計，今年以來，美國已發生至少324起大規模槍擊事件。

就在密歇根州槍擊案發生前12個多小時，另一名參加過伊拉克戰爭的海軍陸戰隊老兵埃奇在北卡羅來納州南港一家海濱酒吧開槍射擊，造成三人死亡，八人受傷。埃奇曾在海軍陸戰隊服役六年，並獲得紫心勳章。

