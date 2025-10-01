菲律賓宿霧省6.9級地震增至69死　百年教堂完全倒塌｜有片

菲律賓中部9月30日（周二）發生6.9級地震，一名民防官員10月1日（周三）表示，罹難人數已上升至69人。民防副局長亞歷杭德羅（Raffy Alejandro）在簡報會上表示，隨着救援人員報告的增多，罹難人數預料將不斷上升。另一名官員稱，地震已造成150多人受傷。



菲律賓宿霧外海於當地9月30日晚發生規模6.9地震，震央位於中部宿霧省（Cebu）與萊特省（Leyte）之間的海域，震源深度只有10公里。

太平洋海嘯預警中心稱，地震後沒有海嘯威脅。菲律賓當局則仍發布海嘯預警，並預計將會持續發生餘震。

菲律賓宿霧省6.9級地震後現場情況：

據路透社報道，地震已造成當地停電和建築物倒塌，其中包括一座擁有100多年歷史的天主教教堂。

一座據報有上百年歷史的教堂完全倒塌：

宿霧省是菲律賓最受歡迎的旅遊目的地之一，擁有340萬人口。

地震重創宿霧北部，包括聖雷米希奧市（San Remigio）。該市已進入災難狀態，以協助救援工作。

聖雷米希奧副市長Alfie Reynes呼籲為災民提供食物和水，並提供重型設備以協助搜救人員。

Alfie Reynes在接受德國ZMM電台採訪時表示：「雨下得很大，而且停電了，所以我們真的需要幫助，尤其是在北部地區，因為地震導致供水管道受損，供水嚴重短缺。」

在震央附近的博戈市（Bogo），醫院內的病人被緊急疏散，強烈的餘震迫使許多居民留在疏散中心或露宿街頭。