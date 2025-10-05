「聽媽媽的話」劍橋女大學生患癌拒化療　選咖啡灌腸等療法不治亡

英國一名23歲女子在拒絕傳統化療，轉而採用其母親所提倡的「自然療法」後，於去年不幸死亡。死因研訊中，病理學家10月1日表示，自己親眼看到她的腫瘤在向各個方向生長，這句驚人證詞，揭示未經治療的癌症所帶來的毀滅性後果。



這位名為謝米拉尼（Paloma Shemirani）的劍橋大學畢業生，2023年12月被診斷出患有非霍奇金淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma）。當時醫生告訴她，透過化療，康復機會達80%。

英國一名23歲女子在拒絕傳統化療，轉而採用其母親所提倡的「自然療法」後，於去年不幸死亡。死因研訊中，病理學家2025年10月1日表示，「我親眼看到她的腫瘤在向各個方向生長」，這句驚人證詞，揭示未經治療的癌症所帶來的毀滅性後果。（X@KateShemirani）

然而，在診斷數天後，她選擇與母親同住，並拒絕醫生建議的化療，轉而採用果汁和咖啡灌腸等替代療法。據其兄弟透露，她在母親照料下每日進行多達5次咖啡灌腸。

而悲劇發生於2024年7月，謝米拉尼在家中昏倒，送醫五天後不治身亡。在肯特郡梅德斯通進行的死因研訊中，病理學家懷特（David Wright）指，謝米拉尼的胸頸部有一個直徑達17厘米的巨大腫瘤，「我觀察了腫瘤，發現它的大部份都在向各個方向生長，」不僅從體外可見，更已侵蝕肋骨、取代大部份右肺上葉，並嚴重壓迫與扭曲主要血管和氣道，最終導致心臟病發作死亡。

懷特明確表示，未經治療的淋巴瘤是其死亡的「明顯原因」。

這單事件也揭露家庭的嚴重分歧。謝米拉尼的兄弟們直指母親的反醫學觀點應對妹妹的死負責；而她的父親與前妻則將女兒之死歸咎於歸咎於醫務人員。