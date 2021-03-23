歐英美加對華制裁｜澳洲發涉疆聲明歡迎決定　中國使館稱罔顧事實

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-03-23 16:56

澳洲外長佩恩（Marise Payne）3月22日發表聲明稱，有明確證據顯示新疆發生了嚴重踐踏人權的行為。中國駐澳洲大使館作出反擊，呼籲澳方反躬自省。

澳洲外長佩恩與新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）3月22日發表聯合聲明稱，新西蘭和澳洲政府今天重申兩國政府對愈來愈多有關新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族的人權受到嚴重踐踏的報告的嚴重關注。尤其是有嚴重踐踏人權的明確證據，包括限制宗教自由、大面積監控、大規模法外拘押以及強迫勞動和強迫計劃生育，包括絕育。

聲明提到，新西蘭和澳洲歡迎加拿大、歐盟、英國和美國宣布的措施。「我們與這些國家有着同樣的深切關注，新西蘭和澳洲的各個社區都有這些關注。自從2018年新疆拘押營的報告開始出現以來，澳洲和新西蘭就一直在聯合國呼籲中國尊重維吾爾人民和其他宗教少數群體與少數民族的人權。

「今天，我們強調透明與問責的重要性，並再次呼籲中國准許聯合國專家和其他獨立觀察人士有意義和無阻礙地進入新疆。」

中國駐澳使館發言人23日回擊稱，我們堅決反對澳洲外長就涉疆問題發表的所謂聲明。澳方有關指責罔顧事實，基於謊言和虛假信息，對中國無端攻擊，純屬政治操弄，再次充分暴露了澳方根深蒂固的意識形態偏見和抹黑中國的可鄙伎倆，這樣的圖謀註定是徒勞的。

發言人續指，中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。我們敦促澳政府停止抹黑中國，停止干涉中國內政,停止在人權問題上搞雙重標準。我們奉勸澳方反躬自省，調查解決澳海外軍人殺戮無辜平民、國內日益上升的種族歧視、長期存在的侵犯土著人權利、虐待離岸拘留中心被羈押人等問題。