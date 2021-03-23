歐英美加對華制裁｜匈牙利外長批評毫無意義　進一步毒害中歐關係

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-23 15:10

歐盟宣布就新疆問題制裁四名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，同時就緬甸政變實施制裁。匈牙利外交與對外經濟部部長西亞爾托（Peter Szijjarto）3月22日批評制裁「毫無意義」和「有害」。

歐盟外長會議期間，西亞爾托發布新聞發布會的短片，談到對制裁的看法。他表示，「匈牙利認為這是毫無意義、自我膨脹和有害的決定。」發布會開始時，西亞爾托簡單概述歐盟外長會議做出的制裁決定，並對匈牙利媒體闡明瞭他和匈牙利政府的態度。

西亞爾托認為，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，國際合作至關重要。他說：「現在應該做的事情是拯救生命，而不是制裁。歐盟外交部長會議不應該變成一個制裁會議……在歐盟，他們正試圖轉移人對疫苗等現實問題的注意力，儘管代價是人的生活、健康和歐洲的經濟損失。」

當談到歐盟制裁決定的影響時，西亞爾託直言不諱。他說，很明顯，這一制裁決定的後果將進一步毒害中歐關係，除此之外，「什麼都不會改變，（所以）沒有必要這麼做」。

Miközben tombol a világjárvány, az EU szankciós döntésekkel van elfoglalva. Mondhatom, bravo! 😠 11:15-kor élőben jelentkezek. Posted by Szijjártó Péter on Monday, 22 March 2021

新聞發布會舉行前，布魯塞爾參會的西亞爾托就多次發文，表達對歐盟外長會議議程的不滿。其中一條諷刺道：「疫情肆虐之際，歐盟卻正忙於做出制裁決定。我可以說好極了！」並配上了「憤怒」的表情。