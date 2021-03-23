中國反制裁歐洲議會議員　中歐投資協定堪憂

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-23 12:54

歐盟3月22日率先就新疆維吾爾族人權問題向中國實施制裁，中國立刻進行反制，向歐洲議會多名議員及學者實施制裁，有分析指此舉可能會惹怒歐洲議會，對不久前完成談判的中歐投資協定造成影響。

圖為2020年12月30日，歐盟與中國就投資協定進行談判，雙方確認完成協定談判，待各自簽署生效。（Reuters）

遭中國制裁的人員包括歐洲議會議員彼蒂科菲爾（Reinhard Butikofer）、蓋勒（Michael Gahler）、格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）、庫楚克（Ilhan Kyuchyuk）及萊克斯曼（Miriam Lexmann）。

中方同時制裁歐洲議會人權分委會，及歐盟理事會政治與安全委員會，目前未知制裁會否影響委員會內各個成員。

對於中國的反制行動，有分析認為將影響中歐投資協定。中國與歐盟在2020年12月完成《中歐全面投資協定》的談判，協定計劃在2021年內經歐洲議會審議後，正式簽署生效。

在協議談判期間，人權問題被視為談判最大阻力。儘管協議最終完成談判，但歐洲議會仍有聲音，不滿中方未能在禁止強迫勞動等人權規定上作出更具約束力承諾。因此有分析相信，中方這次的制裁會惹怒部分國會議員，令協議通過更加困難。

歐洲議會第二大黨社會主義者和民主人士進步聯盟（S&D）表示，中國必須撤銷制裁才能讓投資協定通過，而原定在23日舉行的一個討論有關協定的小組會議，亦已臨時宣布取消。