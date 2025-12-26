中方回應日本2026年防衛預算創新高：暴露日右翼勢力險惡用心

日本政府12月26日宣布批准2026年度防衛預算計劃，金額將超過9萬億日圓（約4,474億港元），創下歷史新高。對此，中國外交部發言人林劍同日主持例行記者會時回應稱，日方此舉暴露出日本右翼勢力推動日本「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。



有俄媒記者在中國外交部的記者會上問及，日本內閣批准2026財年防衛預算計劃，金額超過9萬億日圓。如明年初日本國會通過該計劃，日本防衛預算將再次創下新高。該預算計劃旨在加強反擊能力和海岸防禦，將部署巡航導彈和無人武器，以應對地區緊張局勢加劇。

2025年12月7日，日本東京防衛省，日本防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）在愛國者3型導彈攔截裝置（PAC-3）裝置前握手。（Reuters）

林劍稱中方注意到有關報道，近期國際社會對日本的軍事安全動向，批評聲音不斷，日方不但沒有反省收斂，反而計劃再次大幅增加防衛預算，更加暴露出日本右翼勢力推動日本「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。