聖誕老人飛越日本？　航空自衛隊首度參與北美司令部追蹤行動

日本航空自衛隊12月24日（周三）在其社交平台帳戶上，利用AI生成的照片和影片，宣布「聖誕老人已飛越日本」。據報這是日本航空自衛隊首次參與「聖誕老人追蹤行動」（Operation Santa Tracking），該行動由美國和加拿大聯合國防機構北美防空司令部（NORAD）開展，至今已有逾70年歷史。



據日本《產經新聞》報道，24日下午5時48分，航空自衛隊發布第一份報告貼文，稱「已發現聖誕老人正接近日本。這是一個特殊的時刻，維護空中安全和為世界各地的孩子們送去聖誕祝福的使命在此交匯。」

日本航空自衛隊宣布首次參與「聖誕老人追蹤行動」：

晚上11時02分，日本航空自衛隊發布第二份報告貼文，稱「聖誕老人已飛越日本，正朝着太平洋方向飛去。他已按計劃飛越日本列島，並將繼續飛往下一個目的地。我們希望他能為世界各地的孩子們帶來一個美好的聖誕節。」

「按計劃」一詞表示事先已獲發通知。 F-15和F-35戰鬥機護送聖誕老人，據推測，其飛行路線由遍布全國的28個地面雷達站和最新的E2D預警機進行追蹤。在接受《產經新聞》採訪時，防衛省航空參謀本部表示：「我們無法透露我們的探測能力。」

報道引述國際軍事消息人士，雪橇最前面的馴鹿魯道夫在離開日本防空識別區前，用鼻子發出紅光，向自衛隊表達感謝和送上聖誕快樂祝福。