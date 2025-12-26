中日關係緊張｜日本旅遊業生意受影響　11月下旬起中國顧客人數減

日本百貨店協會12月25日表示，由於中國政府呼籲外出旅遊時避免前往日本，從11月下旬起，中國遊客到店消費人數減少。日本觀光廳也發表統計數據，指11月份境內有統計的1.3萬間酒店中，來自中國的旅客入住數量減少0.8個百分點，降至193萬人次。住宿業與零售業均走低，或受中日關係惡化影響。



共同網報道，日本百貨店協會強調，11月份訪日的外國人銷售額同比減少2.5個百分點，約為502億日圓（約25億港元），購物顧客人數減少2.2%。來自香港和韓國遊客的銷售額降幅較大。

2025年12月4日，日本大阪，圖為訪日的遊客抵達關西國際機場大廳。（Getty）

儘管11月份訪日的中國遊客貢獻的銷售額在上旬的表現強勁，但與去年同期相比仍呈現負增長。百貨店協會高層對此表示擔憂，指隨着「中國春節臨近，我們對中國政府未來或發出怎樣的資訊感到擔憂」。

另一方面，日本觀光廳的統計數據指出，入住日本境內酒店與旅館的國內外遊客共有5772萬人次，較去年同期減少0.7個百分點，連續6個月下滑，而外國遊客入住則增加0.7個百分點，共有1520萬人次入住，創下當月新高。

日本首相高市早苗11月初在國會答辯時暗示極端條件下或介入台海，此番說法被外界解讀為「台灣有事就是日本有事」，中日關係由此一轉直下。