歐洲議會取消審議會議　美媒指中歐投資協定命懸一線

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-23 21:14

歐盟3月22日就新疆人權問題對中國發動制裁，涉及4名人員和1家實體。中國也強硬反擊制裁歐盟10名人員和4家實體。中歐關係緊張劇烈升級，中歐投資協定被指命懸一線。

歐洲議會國際貿易委員會副主席居拉（Winkler Gyula）3月22日在電子郵件中說，鑑於歐盟與中國關係今天的最新發展，尤其是中方令人無法接受的制裁，歐洲議會決定取消原定3月23日就簽署中歐投資協定舉行的一個審議會。

他又在Twitter說：「歐盟是講價值觀和原則的，無論是在歐盟內部，還是在全球範圍內。」

歐盟3月22日制裁中國，中國猛烈回擊。圖為2月19日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通過視頻出席慕尼黑安全會議線上特別會議。（新華社）

2020年12月，中歐完成投資協定的談判，北京被指在趕在拜登（Joe Biden）上台之前，在美歐之間打入了一枚楔子。美國也對歐盟與中國達成投資協定感到不滿。中歐投資協定雖然已經完成了談判，但是雙方正式簽署協定預計要到2022年，而且必須獲得歐洲議會的批准。

美國Politico新聞網站3月22日報道稱，中國3月22日對歐盟實施的加倍制裁，意味着具有里程碑意義的中歐投資協定現在命懸一線了。

報道稱，一些知名歐洲議會議員對成為中國制裁的目標感到憤怒，他們威脅稱，不會批准2020年12月簽署的中歐投資協定。對於歐洲議會的議員們來說，中國的行動破壞了協定。

中歐互相制裁，投資協定前景堪憂（點擊圖集瀏覽）：

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）網站3月22日也報道稱，歐盟和中國之間不斷惡化的緊張關係可能會危及雙方最近談判達成的一項投資協定。

報道稱，一些歐洲議會議員警告說，他們不會批准中歐投資協定。歐洲議會議員布倫伯特（Kathleen van Brempt）說：「解除對歐洲議會議員的制裁，是我們與中國政府就投資協議展開談判的先決條件。」