阿富汗首都中餐館爆炸7死13傷　中國公民一死一傷

阿富汗首都喀布爾（Kabul）市中心1月19日發生爆炸，至少7人死亡，多人受傷。路透社報道，爆炸地點為一家酒店內的中國餐館，死者分別為一名中國公民、6名阿富汗人死亡，傷者至少包括一名兒童。新華社報道，喀布爾警方當晚證實，事件造成一名中國公民死亡，還有一名中國公民重傷。



新華社報道，當天早些時候，阿富汗內政部發言人說，爆炸發生在一家中餐館附近，現場發現爆炸裝置。與爆炸現場一街之隔的喀布爾急救中心說，該急救中心當時接收了13名傷員，另有7人送抵時已無生命體徵。 截至阿富汗當地時間19日深夜，阿富汗政府尚無將此次爆炸定性為恐怖襲擊的聲明。



喀布爾警方發言人Khalid Zadran表示，爆炸發生在商業區沙赫爾瑙（Shahr-e-Naw），具體爆炸地點為Gulfaroshi街一家酒店的中國麵館。麵館由中國穆斯林Abdul Majid、其妻子，以及一名阿富汗合夥人Abdul Jabbar Mahmood共同經營，主要服務當地的中國穆斯林社區。據指出，肇事餐館為一間「中國蘭州牛肉麵」。

Khalid Zadran表示，爆炸發生在廚房附近，造成名為Ayub的中國公民，以及6名阿富汗人喪生，另有多人受傷。

路透社報道，沙赫爾瑙區擁有大型辦公大樓、購物中心和各國使館，被認為是喀布爾最安全的地區之一。

報道指出，社交媒體上流傳的影片顯示，爆炸現場外街道上散落著碎片，酒店正面被炸出一個大洞，濃煙滾滾。

人道主義組織EMERGENCY駐阿富汗負責人發聲明稱，醫院至少已收治20名傷者，當中包括婦孺，「不幸的是，7人在抵達醫院時已經死亡。」爆炸原因尚不清楚。當局表示正在調查中。