英外交部更新香港旅遊建議　雙重國籍持BNO入境或被視為中國公民

英國外交部近日更新對香港的旅遊建議，對擁有雙重國籍人士提出警示。英國外交部提醒國民，由於香港不承認雙重國籍，有關人士入境時或面臨國籍確認風險。持英國公民護照或英國國民海外護照（BNO）入境香港，若同時擁有中國國籍，香港政府仍可能將其視為中國公民。英國總領事館或無法為這些人是提供領事協助。



英國政府12月11日（周四）更新對香港的旅遊建議，特別針對雙重國籍人士發出警示。

2025年10月11日，英國內政部表示，從今年12月起，所有新護照的封面都將印上英王查理斯三世（King Charles III）的紋章（coat of arms）。圖左為英國現有的護照設計，圖右為新版英國護照的設計。（Getty，網絡圖片）

聲明指，由於香港特區政府不承認雙重國籍。如果您同時擁有英國和中國國籍，即使您持英國公民護照或英國國民（海外）護照入境香港，香港政府也可能將您視為中國公民。在這種情況下，英國總領事館可能無法為您提供領事協助。

此外，如果您已正式放棄中國國籍，請攜帶相關的證明文件以供查核。

在有關中國國籍的欄目中，英國政府的建議是，如果您仍持有中國的戶口（戶籍登記），您可能被視為中國公民。

2021年7月5日，英國倫敦，英國外交部（Foreign and Commonwealth Development Office）大樓外景。(Getty)

外交部在旅遊建議中重申，旅客應該購買合適的旅遊保險，確保保單覆蓋所有計劃行程及緊急醫療開支，以應付外遊期間可能發生的各種突發狀況，保障自身安全與權益。