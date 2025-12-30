中國公民買下日本小島土地　接近駐日美軍基地　島民籌款擬購回

日本瀨戶內海、隸屬山口縣的笠佐島，是一座面積相當於約20個東京巨蛋、人口僅有7人的小島。日媒12月29日報道，一名居住在上海的中國公民已買下島上約3700平方米的土地。該島距離駐日美軍岩國基地僅20公里，距日本海上自衛隊吳基地約50公里。一些島民對此感到擔憂，並已發起籌款，希望購回這些土地。



日本朝日電視台報道，島上居民稱：「中國房地產業者經常來這裏。我上山的時候，看到那裏豎着幾根鮮紅色的柱子。」

土地登記簿顯示，這塊地已被來自上海的買家買下，已停放重型機械並立起電線桿，電線桿上標有「2024年12月」。

報道引述一名接近該買家的消息人士稱，他購買這塊地是為了建造酒店。

一些島民擔心，這塊地距離美軍和日本自衛隊基地太近。「笠佐島保護協會」代表八木秀也表示：「這樣下去，這座島就會變成中國人的島。這真的可以接受嗎？保護這座島就是保護日本。」

「笠佐島保護協會」代表八木秀也等人於12月10日開始籌款，希望回購被中國人購買的土地。圖為籌款網站。（congrant.com）

八木秀也等人12月10日開始籌款，希望回購被中國人購買的土地。截至30日，他們已籌集約1182萬日圓的資金，目標是2000萬日圓。

日本2022年出台《重要土地等調查法》，允許對國防設施等重要土地方圓一公里內的土地用途進行調查，並在必要時提出建議。然而，笠佐島並不在規定範圍內，目前也沒有法律直接限制外國人購買土地。一個跨黨派「議員小組」已成立，呼籲制定更嚴格的法規。