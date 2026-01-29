東京大學名醫涉受賄被捕 涉接受高級會所款待及泡泡浴性招待30次
撰文：王海
出版：更新：
日本警方近日逮捕東京大學研究所醫學系62歲教授佐藤伸一，他涉嫌多次接受私人企業的娛樂款待和性招待，以換取其在一項研究計劃上的支持。佐藤伸一被指在高級會所和風俗場所接受約30次服務，涉款共180萬日圓（約9.2萬港元）。東京大學醫院院長田中榮1月27日宣布，因旗下員工捲入醜聞而辭職。
日本媒體就東京大學醫學系教授佐藤伸一被捕的報道：
據《日本時報》（Japan Times）報道，62歲的佐藤伸一 1月26日（周一）被移交檢方，他涉嫌接受日本化妝品協會價值約180萬日圓（約9.2萬港元）的「特殊款待」，在高檔俱樂部及泡泡浴場所消費約30次。
據報道，自2023年4月，佐藤伸一一直負責一項有關大麻植物中大麻素的聯合研究計劃。據稱，佐藤在2023年2月至2024年9月期間多次光顧高級會所和泡泡浴場所。作為「款待」的回報，佐藤伸一在有關研究計劃的事情上向該協會提供協助。
東京大學所進行的計劃利用私人企業的資金，對具有重大公共意義的問題進行聯合研究。
報道指，佐藤伸一負責決定聯合研究計劃的研究方向和具體內容。 2023年2月，就在研究計劃啟動前，佐藤伸一與化妝品協會的代表共進晚餐。當時他的餐費已由協會承擔，之後佐藤伸一開始要求每月約兩次的娛樂活動。據信，2024年4月左右開始，他還開始在泡泡浴場所接受性接待。
據《讀賣新聞》報道，在接受「特殊款待」期間，化妝品協會的代表請求佐藤協助將含有大麻成分的化妝品商業化。作為回報，佐藤進行產品的開發研究，並增加了建立大麻成分分析設施的費用，並協助將研究計劃的預算從最初的9000萬日圓（約450萬港元）翻了一番，在三年內達到約2億日圓（約1000萬港元）。
儘管合約規定研究費用由協會承擔，但實際支付金額僅為100萬日圓（約5萬港元），其中大部份費用由東京大學承擔。
