路透社：日本官員勸阻漁民赴釣魚島作業 以免中日衝突升級
撰文：陳楚遙
出版：更新：
路透社1月27日報道，據多位日本漁民及知情人士透露，自2025年11月中日關係緊張加劇以來，日本當局已勸阻漁民前往釣魚島（日本稱尖閣諸島）進行捕撈作業。
報道引述漁民金城和司表示，他在2025年11月底計劃前往該海域捕魚時，於出海前接到多名官員電話勸阻。另一位漁民仲間均亦證實，日本官員私下敦促同僚避開釣魚島水域，避免中日外交衝突升級。
此外，日本海上保安廳官員曾要求民族主義團體主席林弘明協助勸阻漁民前往釣魚島海域作業。日本財務大臣片山皋月在同年12月會見相關人士時提及，「小事件可能擴大並引發戰爭」。
當前，日本外務省未直接回應勸阻漁民一事，但重申尖閣諸島是「日本固有領土」，並對中方船隻活動提出抗議。中國外交部則回應稱，日本部份右翼分子以「漁業」為名進行挑釁，呼籲透過對話與協商處理海洋問題。
中日緊張局勢與高市早苗2025年11月發表「台灣有事論」有關。報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同月25日曾致電高市早苗，表達不希望日中關係進一步惡化。美國亦多次確認《美日安保條約》適用於釣魚島。
