日本大雪10人喪生　北海道新千歲機場再有2000人過夜

日本出現強降雪天氣，迄今已經導致10人死亡。繼1月25日夜間至26日有約7000人被困在北海道機場過夜後，運營日本北海道新千歲機場的北海道機場公司27日宣布，受大雪導致JR等交通工具接連停運影響，大量旅客滯留，約2000人在機場度過一夜。



共同網報道，26日有90個以上的航班取消，北海道機場公司當天深夜開放客運大樓內部區域並分發被褥。

2026年1月26日，日本北海道札幌，路人手拉行李箱在大街前行。（Getty）

JR北海道公司指，以新千歲機場為起點和終點的機場快線、連接札幌與旭川、札幌與函館的特快列車等25日起共計1000班以上停運，兩天中約33萬人出行受影響，27日也宣布有約140班停運。

北海道25日至26日大雪肆虐，氣象廳稱，截至26日晚上10點，札幌市中央區48小時降雪量最大達至65厘米，創1999年有統計數據以來的最高紀錄。

根據日本總務省消防廳發布的消息，截至1月26日下午5時，日本全國有10人因20日以來的大雪天氣喪生。按都道府縣來看，新潟縣死亡人數最多，為6人；北海道、秋田縣、山形縣和島根縣各1人。

新潟縣稱，6名死者均為50多歲至70多歲的男性。經調查，其中2人在爬上自家屋頂清除積雪時意外墜落而喪生；其餘4人據信是在除雪工作時突發疾病身亡。

此外，全國共有92人受傷，其中包括手指被除雪機夾斷以及被屋頂掉落的積雪砸傷頭部的人員等。

自28日起，日本上空將再次逐漸呈現冬季氣壓分布，預計29日至30日，從北日本到西日本地區以日本海沿岸為中心將再次出現強降雪天氣，積雪恐將進一步增加。