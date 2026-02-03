法國總理再次捱過不信任動議　2026年財政預算終獲通過

法國國民議會（議會下院）星期一（2月2日）宣佈，部分議員因財政預算問題針對政府提交的兩項不信任動議在當天表決中均被否決。這意味着總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）領導的政府得以繼續履職，法國2026年財政預算案最終獲得通過。



新華社報導，這是勒科爾尼政府開年來第四次在不信任動議的表決中過關。國民議會當天分別表決由部分左翼議員和極右翼議員提出的不信任動議，前者獲260票贊成，後者獲135票贊成，均未達到289票這一不信任動議通過門檻，即獲得國民議會過半數議員支持。

勒科爾尼1月30日動用法國憲法相關機制，繞過國民議會表決，直接通過2026年財政預算案完整法案，從而引發上述兩項不信任動議。此前，勒科爾尼政府於1月20日、23日兩次啟用這一憲法機制，分別通過預算案的收入和支出部分。前兩次的啟用同樣在國民議會引發不信任動議，加上1月27日的兩項不信任動議，均被否決。

2026年2月2日，法國巴黎國民議會就法國政府不信任動議進行第一次投票，螢幕上顯示了投票結果。(Reuters)

法國媒體稱，擁有60多個議席的社會黨被視為幫助勒科爾尼政府連續過關的「關鍵少數」。為爭取社會黨支持，勒科爾尼在大企業及富裕人群稅收政策以及維持和改善部分社會福利等議題上作出一定讓步。

法國2026年財政預算最終通過後，將提交憲法委員會進行審查，隨後正式頒佈。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2024年6月解散國民議會，新選出的議會呈左翼、中間派、極右翼三足鼎立格局，政府施政缺少穩固的議會多數支持，已有兩屆政府被議會投票推翻。2025年10月，勒科爾尼組閣，他曾承諾讓議會充分辯論，不啟用憲法相關機制強行通過法案。

本文獲《聯合早報》授權刊載

