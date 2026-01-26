馬克龍擬推動快速立法　禁法國15歲以下兒童使用社交媒體

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）1月25日表示計劃加快立法，以禁止當地15歲以下兒童使用社交媒體。



法國國營電視台France 24報道，當地傳媒24日擂出馬克龍的錄影講話，稱法國兒童和年輕人的思想和情緒是非賣品，或不應被美國平台或中國的演算法所操縱。

馬克龍表示已經要求政府就立法加快程序，希望在今年9月新學年開始前生效。

圖為2026年1月20日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇。（Reuters）

法國國會26日將表決有關草案，假如獲得通過，將會是繼澳洲之後，另一個立法禁止兒童使用社交媒體的民主體制。

法國人工智能、數碼事務部長級代表沙帕茲（Clara Chappaz）指，國會的表決將會非常重要，認為馬克龍一直致力推動當地兒童保持童真，並在投身社交媒體的世界前，可以享受真正生活。

澳洲在去年12月10日起成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社交媒體的國家。（REUTERS/Hollie Adams）

澳洲去年立法禁止16歲以下兒童使用社交媒體後，當地大約470萬社交帳戶停用，Meta稱在一個月之內於旗下Facebook、Instagram及Threads一共移除近55萬個16歲以下人士帳戶。

沙帕茲稱，法國已為此籌備多時，指馬克龍與科學家建立聯盟，明確指出社交媒體對精神健康的影響，並得出禁止15歲以下人士接觸社交媒體的主要建議。她亦表示密切跟進澳洲的工作，認為如果有足夠國家採取同一方向，互聯網開始會有變化。