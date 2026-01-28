王毅與法國總統外事顧問通話：國際形勢發生新重大變化　亂象頻生

中國外長王毅1月28日應約同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話，他稱國際形勢發生新的重大變化，可謂亂象頻生。



中國外交部指，王毅談到新年伊始，國際形勢發生新的重大變化，可謂亂象頻生，中法作為獨立自主的大國，應加強溝通協調，共同為世界注入寶貴的穩定性，更好發揮中法關係的戰略價值。

王毅重申中歐是夥伴而不是對手，早已被雙方50多年來的豐碩合作成果所證明，中歐在推動世界多極化等諸多問題上有著相同或相似立場，雙方有能力通過對話，協調解決好具體貿易爭端。

2025年10月27日，外交部長王毅在北京舉行的藍廳論壇開幕式上發表講話。（Reuters）

他稱當前形勢下，中歐之間尤應加強對話，增進互信，加深合作，近期多位歐洲國家領導人訪華，有力促進了中歐關係，希望法方繼續在歐盟內發揮積極作用，推動中歐關係健康穩定發展。

博納表示法方高度重視法中全面戰略合作，願同中方共同落實兩國元首達成的重要共識，本著互信與合作的精神，在雙多邊平台就重大國際熱點問題加強戰略溝通協調，攜手應對挑戰，為維護全球安全穩定、促進共同發展繁榮作出積極貢獻，歐中相向而行、進一步穩固關係完全符合雙方利益，法方願為促進歐中關係穩定發展作出努力。

中國外交部指，雙方還就烏克蘭危機、委內瑞拉局勢、伊朗局勢等當今熱點問題協調立場，交換意見。