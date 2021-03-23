孟加拉羅興亞難民營大火　聯合國指最少15死560傷　400人失蹤

撰文：房伊媚
最後更新日期：
孟加拉東南部城市科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）附近的羅興亞難民營3月22日起火，造成多人傷亡，聯合國難民署（UNHCR）23日表示，最少15人身亡，560人受傷，另有最少400人失蹤。
難民營起火：圖為3月23日在孟加拉科克斯巴扎爾附近的羅興亞難民營，大火造成多人傷亡，數以萬人流離失所（AP）
路透社23日報道，UNHCR代表范德克勞（Johannes Van der Klaauw）指，仍然有400人下落不明，他們可能仍身在瓦礫堆中。他稱UNHCR收到報告，指有560人受傷及約45,000人流離失所。
孟加拉官員仍在調查起火原因，官員、救援人員及家屬也正努力尋找傷者或罹難者。
難民營起火：圖為3月23日，孟加拉科克斯巴扎爾附近的羅興亞難民營起火，消防車在現場停泊。（AP）
Massive fire in #Rohingya refugee camp in #Kutupalong #Bangladesh today. Please pray for them. pic.twitter.com/QyXMZnOYqv— Tun Khin (@tunkhin80) March 22, 2021